رونالدو ينشر تدوينة مؤثرة قبيل موقعة البرتغال وكرواتيا

نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تدوينة تحفيزية عبر حسابه في موقع "إنستغرام"، عشية مواجهة منتخب بلاده وكرواتيا، المقررة اليوم السبت، ضمن دوري الأمم الأوروبية.

وشارك رونالدو مع متابعيه، صورة له وهو يرفع كأس النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية التي توجت بها البرتغال في العام 2019، وأرفق الصورة بتعليق: "يتألف تاريخنا من إنجازات ولحظات فريدة لكل منا! غدا (اليوم)، نبدأ حملة الدفاع عن لقب دوري الأمم الأوروبية.. لأجلكم، لأجلنا، وللجميع.. إلى الأمام برتغال!".

وتقام مواجهة منتخب البرتغال وضيفه منتخب كرواتيا في ملعب "الدراغاو"، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، وذلك في إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية.

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وتحوم الشكوك حول مشاركة رونالدو في المباراة، لمعاناته من إصابة بعدوى في إصبع قدمه اليمنى.

المصدر: soccer.ru