بعد إثارته الجدل في السعودية.. أمرابط يفسر تصرفه الغريب في مباراة الاتحاد (فيديو)

وجه المغربي، نور الدين أمرابط، نجم نادي النصر السعودي، رسالة لجماهير فريقه التي انتقدته على خلفية رميه قميص الفريق على الأرض في مباراة الاتحاد.

وكتب الدولي المغربي عبر حسابه في موقع "تويتر": "جمهور النصر العالمي الغالي، أنا كمنتمي لهذا الكيان الكبير، أحترق عندما أشعر بإصابة، خوفا من عدم التشرف بتمثيل النادي، خصوصا ببطولة آسيا، وهو حلمنا جميعا".

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جمهور النصر العالمي الغالي

انا كمنتمي لهذا الكيان الكبير احترق عندما اشعر باصابه خوفآ من عدم التشرف بتمثيل النادي خصوصا ببطولة اسيا وهوا حلمنا جميعنا ، لم ولن يصدر مني مايسئ لحبي الكبير وكنت بحاله قلق رهيبه ولايمثل وضع التيشيرت بالصوره التي قد يتم تداولها بشكل مؤسف — Nordin Amrabat (@NAmrabat53) September 4, 2020

وأضاف: "لم ولن يصدر مني ما يسيء لحبي الكبير، وكنت بحالة قلق رهيبة، ولا يمثل وضع التيشيرت بالصورة التي قد يتم تداولها بشكل مؤسف".

،اقول لايمثل الا من لايتمنى التوفيق للعالمي . كل حبي وتقديري لكم . — Nordin Amrabat (@NAmrabat53) September 4, 2020

وأنهى أمرابط تغريدته قائلا: "أقول لا يمثل إلا من لا يتمنى التوفيق للعالمي.. كل حبي وتقديري لكم".

وكان أمرابط، طلب أثناء مشاركته أمس الجمعة في مباراة النصر ومضيفه الاتحاد لحساب المرحلة الـ29 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، طلب من مدربه أن يغييره في الدقيقة 90، بعد تعرضه للإصابة، ولكن بعد استبداله، قام النجم المغربي بتصرف غريب أثار حفيظة جماهير فريقه، بعد أن ألقى بغضب قميص الفريق على الأرض بالقرب من دكة البدلاء.

المصدر: RT