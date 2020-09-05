شاهد.. مقاتل روسي يصفع منافسه في المقابلة التقليدية

شهدت المقابلة التقليدية التي عقدها المقاتل الروسي، زليم إيمادييف، مع منافسه البرازيلي، ميشيل بيريرا، أمس الجمعة، قبيل نزالهما مساء اليوم السبت، مناوشات كادت تتحول إلى اشتباك.

وبدأت المناوشات بين المقاتلين أثناء وقوفهما أمام بعضهما البعض وتقابلهما بالأعين، قبل أن يقوم إيمادييف بضرب بيريرا على مستوى الوجه، لكن تدخل منظمي النزال حال دون اشتباك المقاتلين.

وأظهرت لقطات فيديو، المقاتل الروسي، وهو يتوعد منافسه البرازيلي، بالإشارة إليه بأنه سيذبحه داخل الحلبة.

ويقام نزال إيمادييف وبيريرا، ضمن أمسية "UFC Fight Night 176"، للفنون القتالية المختلطة.

وخاض إيمادييف البالغ عمره 25 عاما، عشرة نزالات في مسيرته، خسر اثنين منها، في حين خسر بيريرا 11 نزالا من أصل 34.

المصدر: rsport.ria.ru