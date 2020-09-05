المغربي أمرابط يثير جدلا واسعا في السعودية (فيديو)
أثار المغربي نور الدين أمرابط، نجم نادي النصر السعودي، جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بعد ظهور لقطات له وهو غاضب للغاية ويلقي قميص فريقه على الأرض.
وخلال مباراة الاتحاد ضد النصر، التي أقيمت أمس الجمعة، لحساب المرحلة الـ29 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، طالب أمرابط مدربه بتغييره في الدقيقة 90، بعد تعرضه للإصابة.
واستجاب مدرب النصر على الفور لطلب نجمه المغربي، لكن الأخير فاجأ الجميع بتصرفه بعد استبداله، حيث بدا غاضبا، وقام بإلقاء قميص نادي النصر على الأرض بالقرب من دكة البدلاء.
نور الدين امرابط يقوم برمي التيشيرت على الحلافي 🔥— 🇵🇪 (@M_Aldossri_11) September 4, 2020
النصر يغلي 💔#الاتحاد_النصر@jim_carrey21@Nawaf_AFpic.twitter.com/k7W7q9Vd7W
وتعرض أمرابط بسبب هذا التصرف لوابل من الانتقادات من قبل جماهير النصر، التي شنت عليه هجوما حادا على مواقع التواصل الاجتماعي.
في المقابل، دافعت عليه فئة أخرى من الجماهير، التي بررت سلوكه، لشعوره بالغضب من الإصابة، وتحسره على إهدار فريقه لنقطتين، بعد اكتفاء النصر بالتعادل الإيجابي 1-1 مع الاتحاد.
نور الدين امرابط يقوم برمي التيشيرت على الحلافي 🔥— 🇵🇪 (@M_Aldossri_11) September 4, 2020
النصر يغلي 💔#الاتحاد_النصر@jim_carrey21@Nawaf_AFpic.twitter.com/k7W7q9Vd7W
تجدر الإشارة إلى أن الهلال حسم مبكرا التتويج بلقب الدوري السعودي لهذا الموسم، فيما ضمن النصر مركز الوصافة.
المصدر: مواقع التواصل