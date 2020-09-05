كورونا يتسبب في إلغاء مباراة بدوري الأمم الأوروبية

تم إلغاء مواجهة التشيك ضد اسكتلندا المقررة الأسبوع المقبل ضمن دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بسبب مخاوف فيروس كورونا المستجد بعد ساعات من فوزها خارج أرضها على سلوفاكيا 3-1.

وقال الاتحاد التشيكي فى بيان عبر تويتر: "لن يلعب المنتخب الوطني ضد إسكتلندا يوم الاثنين بسبب قرار من الممثلين وبسبب وضع كوفيد-19 الحالي".

وتابع البيان:"أنهى المنتخب استعداداته الحالية بأثر فوري بعد الفوز على سلوفاكيا".

وسبق لرئيس نادي سلافيا براغ الإعلان قبل وقت قصير من المباراة ضد سلوفاكيا إنه سيطلب انسحاب العديد من لاعبي فريقه من تشكيلة التشيك بعد ظهور حالة إيجابية أخرى بـ"كوفيد-19" لأحد أفراد طاقم المنتخب الوطني.

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وغاب توماس سوتشيك لاعب وسط وست هام يونايتد وباتريك شيك مهاجم روما عن مواجهة سلوفاكيا بعدما دخل الثنائي الحجر الصحي عقب مخالطة عضو آخر من الجهاز الفني أصيب بالفيروس.

وقال الاتحاد الاسكتلندي عبر تويتر إنه علم بتقارير إلغاء التشيك للمباراة، مضيفا أنه لم يتلق أي إخطار رسمي وطلب توضيحا من الاتحاد الأوروبي "يويفا".

المصدر: "رويترز"