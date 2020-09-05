 
مباشر

كورونا يتسبب في إلغاء مباراة بدوري الأمم الأوروبية

الرياضة

كورونا يتسبب في إلغاء مباراة بدوري الأمم الأوروبية
AFP OZAN KOSE
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oo7c

تم إلغاء مواجهة التشيك ضد اسكتلندا المقررة الأسبوع المقبل ضمن دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بسبب مخاوف فيروس كورونا المستجد بعد ساعات من فوزها خارج أرضها على سلوفاكيا 3-1.

 وقال الاتحاد التشيكي فى بيان عبر تويتر: "لن يلعب المنتخب الوطني ضد إسكتلندا يوم الاثنين بسبب قرار من الممثلين وبسبب وضع كوفيد-19 الحالي".

وتابع البيان:"أنهى المنتخب استعداداته الحالية بأثر فوري بعد الفوز على سلوفاكيا".

وسبق لرئيس نادي سلافيا براغ الإعلان قبل وقت قصير من المباراة ضد سلوفاكيا إنه سيطلب انسحاب العديد من لاعبي فريقه من تشكيلة التشيك بعد ظهور حالة إيجابية أخرى بـ"كوفيد-19" لأحد أفراد طاقم المنتخب الوطني.

إقرأ المزيد
إيطاليا تسقط في كمين البوسنة (فيديو)
إيطاليا تسقط في كمين البوسنة (فيديو)

  وغاب توماس سوتشيك لاعب وسط وست هام يونايتد وباتريك شيك مهاجم روما عن مواجهة سلوفاكيا بعدما دخل الثنائي الحجر الصحي عقب مخالطة عضو آخر من الجهاز الفني أصيب بالفيروس.

 وقال الاتحاد الاسكتلندي عبر تويتر إنه علم بتقارير إلغاء التشيك للمباراة، مضيفا أنه لم يتلق أي إخطار رسمي وطلب توضيحا من الاتحاد الأوروبي "يويفا".

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا