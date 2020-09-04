مالك نادي وادي دجلة: مبروك دخول تقنية "العار" للكرة المصرية

علق ماجد سامي، مالك نادي وادي دجلة، على خسارة فريقه أمام الأهلي منذ قليل في بطولة الدوري، وإلغاء الحكم هدف لوادي دجلة.

وكتب ماجد سامي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مبروك دخول تقنية العار للكرة المصرية".

وواصل فريق الأهلي انتصاراته بالفوز على وادي دجلة، بهدفين دون رد، خلال المباراة التي تقام بينهما حاليا في الجولة الـ24 من مسابقة الدوري العام.

وشهدت المباراة إلغاء هدف لوادي دجلة في الدقيقة 65 عن طريق حاتم رضا، بعد ركلة حرة بالقرب من حدود منطقة الجزاء، نفذت بتمريرة طولية إلى داخل عمق المنطقة استقبلها مروان حمدي برأسية أبعدها الحارس محمد الشناوي بشكل غير جيد لتجد متابعة من خالد رضا برأسية جديدة اصطدمت بالعارضة العلوية وسكنت الشباك، ولكن عاد الحكم جهاد جريشة إلى تقنية "الفار" وألغى الهدف بسبب التسلل.

ناصر حاتم

المصدر: وسائل إعلام مصرية