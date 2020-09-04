شاهد.. جميع أهداف اليوم الأول للنسخة الثانية لدوري أمم أوروبا

عادت عجلة المباريات الدولية إلى الدوران، أمس الخميس، بعشر مباريات ضمن منافسات النسخة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بعد توقف لمدة طويلة بسبب جائحة كورونا.

وشهدت الملاعب الأوروبية إقامة عشر مباريات أهمها مواجهة المنتخب الألماني وضيفه الإسباني (1-1)، على ملعب "مرسيديس بينز أرينا" بمدينة شتوتغارت الألمانية.

وفيما يلي أهداف مباريات اليوم الأول للبطولة:

المستوى الرابع – المجموعة الأولى (D1)، الساعة (16:00):

لاتفيا – أندورا (0-0)

المستوى الأول – المجموعة الرابعة (A4)، الساعة (18:45):

ألمانيا – إسبانيا (1-1)

أوكرانيا – سويسرا (2-1)

المستوى الثاني – المجموعة الثالثة (B3)، الساعة (18:45):

روسيا - صربيا (3-1)

تركيا – هنغاريا (0-1)

المستوى الثاني – المجموعة الرابعة (B4)، الساعة (18:45):

بلغاريا – إيرلندا (1-1)

فنلندا – ويلز (0-1)

المستوى الثالث – المجموعة الثالثة (C3)، الساعة (18:45):

مولدوفا – كوسوفو (1-1)

سلوفينيا – اليونان (0-0)

المستوى الرابع – المجموعة الأولى (D1)، الساعة (18:45):

جزر فاروه – مالطا (3-2).

المصدر: RT