رسميا.. باير ليفركوزن يعلن رحيل نجمه إلى تشيلسي

أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني في بيان رسمي، اليوم الجمعة، رحيل لاعبه الواعد، كاي هافيرتز، البالغ 21 عاما، إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي.

ℹ️ Kai Havertz has left the Stuttgart headquarters of the German national team to clarify matters surrounding a potential move to Chelsea. This took place after a discussion with Bayer 04 and DFB leadership. pic.twitter.com/pjeAX7Aoe8 — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) September 4, 2020

وكتب ليفركوزن عبر صفحته الرسمية في "تويتر": "غادر كاي هافيرتز مقر شتوتغارت، وهو مقر إقامة المنتخب الألماني، من أجل الانتقال المحتمل إلى تشيلسي، وحدث ذلك بعد مناقشة مع ناديه ليفركوزن والمنتخب الألماني".

وذكرت العديد من التقارير الصحفية أن قيمة صفقة انتقال هافيرتز إلى "البلوز" تقدر بـ90 مليون جنيه إسترليني، أي حوالي 100 مليون يورو، إلى جانب الحوافز المالية.

🇧🇪 Eden Hazard - £143m

🇪🇸 Alvaro Morata - £48.5m



Total: £191.5m



🇩🇪 Timo Werner - £47m

🇲🇦 Hakim Ziyech - £36m

🇩🇪 Kai Havertz - £62m

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Ben Chilwell - £50m

🇧🇷 Thiago Silva - Free

🇫🇷 Malang Sarr - Free



Total: £195m



Net total: -£3.5m



NOW THAT IS WHAT I CALL BUSINESS 😍 pic.twitter.com/lB6exbEcsx — Uber Chelsea FC 🏆 (@UberCheIseaFC) September 4, 2020

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وهذه الصفقة هي السادسة للفريق اللندني خلال فترة الانتقالات الجارية، بعد ضم كل من المغربي حكيم زياش، والألماني تيمو فيرنر، والإنجليزي بين تشيلويل، والفرنسي مالانغ سار، والبرازيلي تياغو سيلفا.

المصدر: وكالات