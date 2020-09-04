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رسميا.. باير ليفركوزن يعلن رحيل نجمه إلى تشيلسي

الرياضة

رسميا.. باير ليفركوزن يعلن رحيل نجمه إلى تشيلسي
AFP HASAN BRATIC
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أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني في بيان رسمي، اليوم الجمعة، رحيل لاعبه الواعد، كاي هافيرتز، البالغ 21 عاما، إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي.

وكتب ليفركوزن عبر صفحته الرسمية في "تويتر": "غادر كاي هافيرتز مقر شتوتغارت، وهو مقر إقامة المنتخب الألماني، من أجل الانتقال المحتمل إلى تشيلسي، وحدث ذلك بعد مناقشة مع ناديه ليفركوزن والمنتخب الألماني".

وذكرت العديد من التقارير الصحفية أن قيمة صفقة انتقال هافيرتز إلى "البلوز" تقدر بـ90 مليون جنيه إسترليني، أي حوالي 100 مليون يورو، إلى جانب الحوافز المالية.

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وهذه الصفقة هي السادسة للفريق اللندني خلال فترة الانتقالات الجارية، بعد ضم كل من المغربي حكيم زياش، والألماني تيمو فيرنر، والإنجليزي بين تشيلويل، والفرنسي مالانغ سار، والبرازيلي تياغو سيلفا.

المصدر: وكالات

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