وباء في باريس سان جيرمان.. كيف حصل هذا؟ (أسماء جديدة)!

ارتفع عدد اللاعبين المصابين بفيروس كورونا المستجد في صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إلى 9، بعد تأكيد إصابة ثلاثة لاعبين جدد اليوم الجمعة.

وحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن الفحوصات التي أجريت أمس الخميس، أثبتت إيجابية عينات الثلاثي، الأرجنتيني ماورو إيكاردي، والبرازيلي ماركينيوس، والحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.

В «ПСЖ» все больше больных



Тесты Кейлора, Икарди и Маркиньоса тоже оказались положительными:https://t.co/jCmJuslsU7



📷 инстаграм Икарди pic.twitter.com/l3SfOTuGs1 — Матч ТВ (@MatchTV) September 4, 2020

ولفتت الصحيفة إلى أن حالات المصابين بالفيروس ارتفعت بذلك إلى 6، حيث سبق هؤلاء كل من البرازيلي نيمار، والأرجنتينيان آنخيل دي ماريا، ولياندرو باريديس.

وتأتي إصابة لاعبي سان جيرمان بعد قضائهم إجازة في جزيرة "إيبيزا" الإسبانية التي ينشط فيها الفيروس، حيث اجتمع العديد من نجوم الفريق الباريسي على "يخت" نيمار، فيما وصفته الصحيفة الفرنسية بـ"الرحلة السيئة".

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وذكرت الصحيفة أنه رغم هذا الكم من الإصابات، إلا أن المباراة الأولى للفريق الباريسي في الدوري الفرنسي ضد لانس، المقررة في الـ10 من سبتمبر الجاري، لم تتأجل حتى الآن.

المصدر: matchtv.ru