الروسي مدفيديف يتأهل إلى ثالث أدوار أمريكا المفتوحة للتنس
تأهل الروسي دانييل مدفيديف إلى الدور الثالث من بطولة أمريكا المفتوحة، إحدى البطولات الأربع الكبرى بكرة المضرب، عقب فوزه على الأسترالي كريستوفر أوكونيل بثلاث مجموعات نظيفة.
وحسم مدفيديف المصنف ثالثا في البطولة المباراة لمصلحته بسهولة بثلاث مجموعات دون مقابل، بواقع: 6-3 و6-2 و6-4، خلال ساعتين و16 دقيقة.
Djokovic's biggest threat?— ATP Tour (@atptour) September 4, 2020
🇷🇺 @DaniilMedwed is looking seriously good at the #USOpenpic.twitter.com/GFS48gKcAE
وسيواجه مدفيديف البالغ 24 عاما في الدور الرابع للبطولة، الأمريكي جيفري جون وولف الفائز بدوره على الإسباني روبيرتو باينا بثلاث مجموعات نظيفة، بواقع: 6-2 و6-4 و6-3.
On a mission 🚀— US Open Tennis (@usopen) September 4, 2020
How the 2019 finalist dismissed O'Connell 6-3, 6-2, 6-4, and booked a ticket to R3 ➡️ https://t.co/0IKsox4i0Gpic.twitter.com/Orq8F7RbD0
المصدر: rsport.ria.ru