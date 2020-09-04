الروسي مدفيديف يتأهل إلى ثالث أدوار أمريكا المفتوحة للتنس

تأهل الروسي دانييل مدفيديف إلى الدور الثالث من بطولة أمريكا المفتوحة، إحدى البطولات الأربع الكبرى بكرة المضرب، عقب فوزه على الأسترالي كريستوفر أوكونيل بثلاث مجموعات نظيفة.

وحسم مدفيديف المصنف ثالثا في البطولة المباراة لمصلحته بسهولة بثلاث مجموعات دون مقابل، بواقع: 6-3 و6-2 و6-4، خلال ساعتين و16 دقيقة.

وسيواجه مدفيديف البالغ 24 عاما في الدور الرابع للبطولة، الأمريكي جيفري جون وولف الفائز بدوره على الإسباني روبيرتو باينا بثلاث مجموعات نظيفة، بواقع: 6-2 و6-4 و6-3.

On a mission 🚀



How the 2019 finalist dismissed O'Connell 6-3, 6-2, 6-4, and booked a ticket to R3 ➡️ https://t.co/0IKsox4i0Gpic.twitter.com/Orq8F7RbD0 — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2020

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المصدر: rsport.ria.ru