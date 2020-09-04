سانشيز يدلي بتصريحات مثيرة للجدل حول تجربته في مانشستر

قال مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، النجم التشيلي، أليكسيس سانشيز، إنه كان يرغب في الرحيل عن صفوف ناديه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد أول تدريب خاضه معه.

ونقلت شبكة "سكاي سبورتس" عن سانشيز قوله: "وافقت على فرصة التعاقد مع اليونايتد، إذ بدت مغرية وكانت بمثابة خطوة جيدة بالنسبة لي.. لكنني لم أحاول معرفة ما كان يحدث في كواليس النادي".

وأضاف المهاجم الدولي التشيلي: "أحيانا تكون هناك أمور لا يمكن معرفتها إلا من خلال مواجهتها. وأتذكر أول تدريب شاركت فيه حيث أدركت الكثير من الأمور".

وأردف سانشيز: "بعد التدريب عدت إلى منزلي وقلت لأسرتي ووكيل أعمالي، هل يمكن تمزيق العقد والعودة إلى أرسنال ( فريقه السابق)؟ فضحكوا. وقلت لهم إن هناك أمرا ليس على ما يرام. أمر لا يبدو جيدا".

وأكمل: "لكنني بالفعل وقعت على العقد وانتقلت للنادي. واستمر هذا الإحساس خلال الأشهر القليلة الأولى. لم يكن الفريق متحدا في هذا الوقت".

وتعاقد اليونايتد مع اللاعب التشيلي الدولي في يناير 2018، بعد أن أحرز 80 هدفا في ثلاثة مواسم ونصف مع أرسنال اللندني، لكنه فشل في تحقيق إنجاز مماثل في مانشستر تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وبديله أولي سولشار، مكتفيا بخمسة أهداف فقط في 45 مباراة.

وانضم سانشيز من مانشستر يونايتد إلى إنتر ميلان على سبيل الإعارة في بداية موسم 2019-2020، قبل أن يضمه النادي الإيطالي في أغسطس الماضي، بعقد دائم يمتد لثلاثة أعوام.

المصدر: رويترز