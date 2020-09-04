دزيوبا يرتقي إلى وصافة قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب روسيا (فيديو)

صعد المهاجم أرتيوم دزيوبا إلى المركز الثاني في قائمة أفضل الهدافين في تاريخ منتخب روسيا، بعدما قاد الأخير للفوز على نظيره الصربي، أمس الخميس، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وأحرز دزيوبا هدفين ساهم بهما في فوز منتخب بلاده على ضيفه الصربي بنتيجة 3-1، ليرفع المهاجم المخضرم عدد أهدافه الدولية إلى 26 هدفا، في المركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخين لمنتخب روسيا، متساويا مع فلاديمير بيشاستنيخ، الذي سجل خلال مسيرته مع "الدب الروسي"، 26 هدفا أيضا.

Бакаев упустил голевой момент в первом тайме, зато заработал пенальти в самом начале второго 👏



Дзюба исполнил на опыте 👌https://t.co/lyRrCjcpb1pic.twitter.com/A4KwDskVqj — Матч ТВ (@MatchTV) September 3, 2020

Дзюба подкараулил соперника на ошибке и моментально наказал 👏



Держи третий гол нашей сборнойhttps://t.co/lyRrCjcpb1pic.twitter.com/8LMXeEcaPU — Матч ТВ (@MatchTV) September 3, 2020

وبات دزيوبا، الذي يدافع حاليا عن ألوان نادي زينيت بطرسبورغ، على بعد أربعة أهداف فقط، من معادلة رقم النجم المعتزل، ألكسندر كيرجاكوف، الذي يتصدر قائمة الهدافين التاريخين لمنتخب روسيا، برصيد 30 هدفا.

وسيكون بمقدور دزيوبا البالغ عمره 32 عاما، رفع غلته التهديفية، عندما يواجه منتخب بلاده نظيره الهنغاري بعد غد الأحد، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة من المستوى الثاني لدوري الأمم الأوروبية.

المصدر: matchtv.ru