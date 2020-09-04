اختفاء كأس أمم إفريقيا من مقر اتحاد الكرة المصري (فيديو)

فجر الإعلامي أحمد شوبير، أمس الخميس، مفاجأة من العيار الثقيل على الهواء مباشرة، بكشفه اختفاء كأس الأمم الإفريقية التي احتفظت بها مصر مدى الحياة، من مقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال شوبير خلال برنامجه عبر قناة "أون تايم سبورتس" إن اللجنة الخماسية التي تسير مؤقتا الاتحاد المصري لكرة القدم، فوجئت باختفاء كأس إفريقيا التي احتفظ بها منتخب مصر مدى الحياة، بعد فوزه بثلاث بطولات متتالية في 2006، و2008، و2010.

وأوضح أنه عندما بدأت اللجنة الخماسية في البحث عن الكأس لعمل متحف في مقر الاتحاد يضم بطولات منتخب "الفراعنة"، فوجئت بعدم وجود الكأس.

وأضاف الحارس السابق للأهلي ومنتخب مصر: "فوجئ الاتحاد باختفاء كأس الأمم الإفريقية، وفتح تحقيقا، وأعتقد في البداية أن الكأس مع أحمد حسن، قائد منتخب مصر الأسبق، لكن الأخير نفى وجودها معه".

وأردف شوبير: "لا أحد يعلم أين كأس الأمم الإفريقية حاليًا!".

وتوج منتخب الفراعنة باللقب الإفريقي 7 مرات على مدار تاريخ البطولة (رقم قياسي)، كان آخرها في العام 2010.

المصدر: حساب أحمد شوبير على فيسبوك