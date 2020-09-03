عارضة أزياء شهيرة تكشف حقيقة علاقتها برونالدو (صور)

زعمت عارضة الأزياء الإنجليزية، أليس جودوين، بأنها رفضت طلب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إقامة علاقة معها عندما كان لاعبا في مانشستر يونايتد، وذلك وفقا لصحيفة "The Sun".

وكتبت أليس جودين في تطبيق "إنستغرام" ردا على سؤال حول ما إذا أقامت علاقة عاطفية مع رونالدو أم لا؟: "لا، لقد رفضته - إنه ليس على ذوقي".

وذكرت الصحافة الإنجليزية في ذلك الوقت أن عارضة الأزياء الشهيرة، أليس جودوين، كانت بطلة لإحدى المغامرات النسائية لرونالدو لكنها اكتفت بليلة واحدة مع الدون ثم انقطعت العلاقة بينهما.

وكانت أليس جودوين متزوجة لعدة سنوات من لاعب ليفربول السابق جيرمين بينانت، وانفصل الزوجان في عام 2020، بسبب خيانة جيرمين لها وذلك وفقا للشائعات.

المصدر: وكالات