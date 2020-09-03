روسيا تستهل رحلتها في دوري أمم أوروبا بفوز مستحق على صربيا (فيديو)
استهل المنتخب الروسي مشواره في النسخة الثانية لدوري أمم أوروبا لكرة القدم، بفوز مستحق على ضيفه الصربي (3-1)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الخميس، في العاصمة الروسية موسكو.
وأحرز قائد منتخب روسيا المهاجم، أرتيوم دزيوبا الهدفين الأول والثالث، في الدقيقتين (48 من ضربة جزاء، و81).
Бакаев упустил голевой момент в первом тайме, зато заработал пенальти в самом начале второго 👏— Матч ТВ (@MatchTV) September 3, 2020
Дзюба исполнил на опыте 👌https://t.co/lyRrCjcpb1pic.twitter.com/A4KwDskVqj
Дзюба подкараулил соперника на ошибке и моментально наказал 👏— Матч ТВ (@MatchTV) September 3, 2020
Держи третий гол нашей сборнойhttps://t.co/lyRrCjcpb1pic.twitter.com/8LMXeEcaPU
وتكفل زميله فياتشيسلاف كارافايف بتسجيل الهدف الثاني، في الدقيقة 69 بتسديدة رائعة.
💪🏻 Гол-красавец от Вячеслава Караваева!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 3, 2020
📺 #РоссияСербия на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/yH9Ux8Qm1r
📱 Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/SCyD24G7N3
بينما سجل المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش هدف بلاده اليتيم، في الدقيقة 78 من عمر المباراة.
📹 Гол Александара Митровича в ворота Антона Шунина— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 3, 2020
📺 #РоссияСербия на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/yH9Ux8Qm1r
📱 Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/28s2GY7S4p
وتصدر منتخب روسيا قائمة المجموعة الثالثة (B3) ضمن المستوى الثاني، برصيد ثلاث نقاط، متقدما بفارق الأهداف على نظيره الهنغاري، الذي تغلب على مضيفه التركي في عقر داره بهدف وحيد.
المصدر: RT