روسيا تستهل رحلتها في دوري أمم أوروبا بفوز مستحق على صربيا (فيديو)

استهل المنتخب الروسي مشواره في النسخة الثانية لدوري أمم أوروبا لكرة القدم، بفوز مستحق على ضيفه الصربي (3-1)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الخميس، في العاصمة الروسية موسكو.

وأحرز قائد منتخب روسيا المهاجم، أرتيوم دزيوبا الهدفين الأول والثالث، في الدقيقتين (48 من ضربة جزاء، و81).

Бакаев упустил голевой момент в первом тайме, зато заработал пенальти в самом начале второго 👏



Дзюба исполнил на опыте 👌https://t.co/lyRrCjcpb1pic.twitter.com/A4KwDskVqj — Матч ТВ (@MatchTV) September 3, 2020

Дзюба подкараулил соперника на ошибке и моментально наказал 👏



Держи третий гол нашей сборнойhttps://t.co/lyRrCjcpb1pic.twitter.com/8LMXeEcaPU — Матч ТВ (@MatchTV) September 3, 2020

وتكفل زميله فياتشيسلاف كارافايف بتسجيل الهدف الثاني، في الدقيقة 69 بتسديدة رائعة.

بينما سجل المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش هدف بلاده اليتيم، في الدقيقة 78 من عمر المباراة.

وتصدر منتخب روسيا قائمة المجموعة الثالثة (B3) ضمن المستوى الثاني، برصيد ثلاث نقاط، متقدما بفارق الأهداف على نظيره الهنغاري، الذي تغلب على مضيفه التركي في عقر داره بهدف وحيد.

المصدر: RT