هندرسون يتطلع لإزاحة دي خيا من مركز الحارس الأول "للشياطين الحمر"

أكد الإنجليزي دين هندرسون أنه وضع نصب عينيه إزاحة الإسباني دافيد دي خيا من مركز الحارس الأول في مانشستر يونايتد، وأن يصبح حامي العرين الأساسي في منتخب الأسود الثلاثة هذا الموسم.

Dean Henderson aiming to oust David de Gea as Manchester United's keeper. pic.twitter.com/qFir1eZCpP — Football Primer (@footballprimer) September 2, 2020

وعاد هندرسون إلى ملعب "اولد ترافورد" بعد موسمين ناجحين على سبيل الإعارة في صفوف شيفيلد يونايتد.

ووقع هندرسون البالغ 23 عاما على عقد جديد لمدة خمسة أعوام مع "الشياطين الحمر" الأسبوع الفائت، وهو واثق أن بإمكانه إزاحة دي خيا الذي ارتكب العديد من الأخطاء الفادحة الموسم الماضي وتراجع مستواه بشكل ملحوظ منذ العام 2018.

Dean Henderson has set his sights on dislodging David de Gea as Manchester United's first-choice goalkeeper and becoming England's number one this season #NTVNews



Read More 👉 https://t.co/Ei0YqNPDWvpic.twitter.com/56DZ6oK1rs — NTV UGANDA (@ntvuganda) September 3, 2020

إقرأ المزيد

وكافأ مدرب المنتخب الإنجليزي غاري ساوثغيت هندرسون على تألقه مع شيفيلد الموسم الفائت، واستدعاه للمرة الأولى إلى التشكيلة التي ستواجه آيسلندا والدنمارك ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية السبت والثلاثاء تواليا.

ويخوض هندرسون منافسة مع جوردان بيكفورد حارس إيفرتون ونيك بوب الذي قدم مستويات رائعة مع بيرنلي الموسم الماضي من أجل مركز الحارس رقم 1 مع منتخب "الأسود الثلاثة".

وإذا ما أراد هندرسون المشاركة أساسيا مع منتخب بلاده، سيحتاج لخوض المباريات في "البرميرليغ" وهو أنذر دي خيا أنه لم يعد إلى "أولد ترافورد" للجلوس على دكة البدلاء.

وقال: "بنسبة 100 في المئة هدفي للموسم المقبل هو أن ألعب كرة القدم، ولا أعتقد أنني لا أرغب في اللعب بعد موسم مميز جعلني متحفزا كثيرا".

وتابع: "لن يكون من الذكاء بالنسبة لي أن أجلس وألا ألعب كرة القدم، لا أعتقد أن هذا سيفيد أي من الأطراف".

وساهم هندرسون في تلقي شباك شيفيلد 39 هدفا فقط في الدوري الممتاز الموسم الفائت، وهو رابع أفضل دفاع بعد ليفربول البطل (33)، مانشستر سيتي (35) وغريمه يونايتد (36).

وأردف: "اسمعوا، بالنسبة لي مع مانشستر يونايتد، من الواضح أن دي خيا كان حارسا رائعا لسنوات عديدة وكان استثنائيا".

وتابع: "هذا أمر أطمح أن أحققه، أن أحظى بمسيرة كمسيرته في النادي. لذا سأعود إلى أول يوم تدريبات للموسم وأقوم بكل جهدي كي أتواجد في التشكيلة الأساسية".

ويدرك هندرسون أنه سيكون من الصعب أن يصبح الحارس الأول في منتخب بلاده في حال بقي الحارس الثاني في اليونايتد.

المصدر: أ ف ب