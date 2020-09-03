دجوكوفيتش يصعد إلى ثالث أدوار بطولة أمريكا المفتوحة للتنس
تأهل الصربي نوفاك دجوكوفيتش إلى الدور الثالث من بطولة أمريكا المفتوحة، إحدى البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب، بفوزه على البريطاني كايل إيدمون بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة.
وقلب النجم الصربي البالغ 33 عاما تأخره في المجموعة الأولى التي انتهت بـ 7-6، إلى فوز ثمين بعد أن حسم لمصلحته المجموعات الثانية والثالثة والرابعة، بواقع: 6-3 و6-4 و6-2.
25 & counting... 👀— ATP Tour (@atptour) September 2, 2020
The streak in 2020 continues for @DjokerNole! #USOpenpic.twitter.com/nItM7wUJYr
وبهذا الفوز، حافظ دجوكوفيتش المصنف أولا عالميا على سجله خاليا من الهزائم هذا العام محققا فوزه الـ25، ليكمل طريقه نحو لقبه الكبير رقم 18 خلال مسيرته الاحترافية.
Just another day at the office for @DjokerNole 👏#USOpenpic.twitter.com/jCcqVeNYZg— ATP Tour (@atptour) September 2, 2020
ويسعى دجوكوفيتش لتضييق الخناق على كل من الإسباني رافائيل نادال، المصنف ثانيا عالميا، والسويسري روجر فيدرر(الغائبين عن البطولة) في عدد الألقاب في البطولات الكبرى، إذ يوجد في رصيد الأول 19 لقبا مقابل 20 للثاني (رقم قياسي).
BIG reaction from Novak Djokovic 👀— US Open Tennis (@usopen) September 2, 2020
Player field, beware, the man is locked in.@DjokerNole I #USOpenpic.twitter.com/G5toqz73ux
وسيواجه دجوكوفيتش في الدور الرابع، الألماني يان لينارد شتروف، الفائز بدوره على الأمريكي ميشيل موه، بثلاث مجموعات نظيفة بواقع: 6-2 و6-2 و7-5.
المصدر: sportbox.ru