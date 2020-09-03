بايرن ميونيخ يؤكد عودة كوتينيو إلى برشلونة

أكد نادي بايرن ميونيخ لكرة القدم، أمس الأربعاء، عودة اللاعب البرازيلي فيليبي كوتينيو إلى فريق برشلونة، بعدما انتهت فترة إعارته وعدم رغبة الفريق البافاري في التعاقد معه بشكل دائم.

وقال الرئيس التنفيذي للبايرن، كارل هاينتس رومينيغه، الذي كان قد أوضح الشهر الماضي أنه لن يتعاقد مع كوتينيو بشكل دائم: "مع إبداعاته وتقنيته الممتازة، عاش معنا مبارياتنا هذا الموسم الذي حققنا فيه الثلاثية (الدوري والكأس المحليين، ودوري أبطال أوروبا)".

وأضاف رومينيغه "من الصعب علينا القيام بأي استثمارات (التعاقد مع كوتينيو) في هذه الأوقات الاقتصادية الصعبة".

واستعار البايرن، كوتينيو من برشلونة مطلع الموسم المنصرم، مقابل 8.5 مليون يورو، مع خيار الشراء، لكن الفريق الألماني فضل عدم تفعيل هذا البند الذي كان سيكلفه 120 مليون يورو.

وخاض كوتينيو البالغ من العمر 28 عاما، أحد أبرز مواسمه مع البايرن، بعدما كان مر بفترة محبطة في برشلونة عقب انتقاله إليه من ليفربول الإنجليزي عام 2018.

وسجل صانع الألعاب البرازيلي 11 هدفا، وصنع تسعة أهداف أخرى، في 38 مباراة مع البايرن في كل المسابقات، بما في ذلك هدفين في المباراة التاريخية التي فاز فيها الفريق البافاري على برشلونة 8-2، في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

المصدر: وكالات