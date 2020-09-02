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عجلة دوري أمم أوروبا تعود للدوران.. جدول ومواعيد مباريات اليوم

الرياضة

عجلة دوري أمم أوروبا تعود للدوران.. جدول ومواعيد مباريات اليوم
AFP Robin VAN LONKHUIJSEN
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تنطلق اليوم الخميس عجلة النسخة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، في عشرة ملاعب أوروبية أهمها مباراة المنتخب الألماني وضيفه الإسباني.

وفيما يلي جدول مواعيد مباريات بتوقيت "غرينيتش":


المستوى الرابع – المجموعة الأولى (D1)، الساعة (16:00):
لاتفيا – أندورا
المستوى الأول – المجموعة الرابعة (A4)، الساعة (18:45):
ألمانيا - إسبانيا
أوكرانيا - سويسرا
المستوى الثاني – المجموعة الثالثة (B3)، الساعة (18:45):
روسيا - صربيا 
تركيا - هنغاريا

المستوى الثاني – المجموعة الرابعة (B4)، الساعة (18:45):
بلغاريا – إيرلندا
فنلندا - ويلز
المستوى الثالث – المجموعة الثالثة (C3)، الساعة (18:45):
مولدوفا – كوسوفو
سلوفينيا – اليونان
المستوى الرابع – المجموعة الأولى (D1)، الساعة (18:45):
جزر فاروه - مالطا. 

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المصدر: RT

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