عجلة دوري أمم أوروبا تعود للدوران.. جدول ومواعيد مباريات اليوم
تنطلق اليوم الخميس عجلة النسخة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، في عشرة ملاعب أوروبية أهمها مباراة المنتخب الألماني وضيفه الإسباني.
وفيما يلي جدول مواعيد مباريات بتوقيت "غرينيتش":
المستوى الرابع – المجموعة الأولى (D1)، الساعة (16:00):
لاتفيا – أندورا
المستوى الأول – المجموعة الرابعة (A4)، الساعة (18:45):
ألمانيا - إسبانيا
أوكرانيا - سويسرا
المستوى الثاني – المجموعة الثالثة (B3)، الساعة (18:45):
روسيا - صربيا
تركيا - هنغاريا
المستوى الثاني – المجموعة الرابعة (B4)، الساعة (18:45):
بلغاريا – إيرلندا
فنلندا - ويلز
المستوى الثالث – المجموعة الثالثة (C3)، الساعة (18:45):
مولدوفا – كوسوفو
سلوفينيا – اليونان
المستوى الرابع – المجموعة الأولى (D1)، الساعة (18:45):
جزر فاروه - مالطا.
المصدر: RT