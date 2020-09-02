الغموض يلف الاجتماع المرتقب بين والد ميسي وبارتوميو

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة عامة وبرشلونة وقائده الأرجنتيني ليونيل ميسي خاصة بفارغ الصبر الاجتماع المرتقب بين والد الأسطورة ليو وجوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الكتالوني.

ووصل خورخي ميسي إلى مطار إل برات في برشلونة صباح اليوم الأربعاء، قادما من مدينة روزاريو الأرجنتينية على متن طائرة خاصة، لمناقشة مصير نجله الأسطورة ليو في اجتماع اليوم مع بارتوميو.

وذكرت شبكة "ESPN" العالمية أن سيارة بارتوميو غادرت مقر النادي، ولا وجود لأخبار اجتماع بين رئيس برشلونة ووالد ميسي حتى الآن.

بدورها، ذكرت شبكة "كادينا سير" الإذاعية الإسبانية، أن سيارة جوسيب ماريا بارتوميو، ظهرت عند باب شقة خورخي ميسي في برشلونة، ولم يكن داخلها رئيس البارسا.

إقرأ المزيد

وفجر ميسي قنبلة من العيار الثقيل يوم الثلاثاء قبل الماضي، بعدما أرسل رسالة إلى إدارة نادي برشلونة عبر تقنية "بورفاكس" كشف فيها عن رغبته في الرحيل عن النادي في الميركاتو الصيفي الجاري، ويطالب النجم الأرجنتيني بتفعيل بند فسخ عقده مع برشلونة الذي ينتهي في يونيو 2021، والذي يسمح له بالرحيل مجانا بمجرد نهاية الموسم، ورد برشلونة أن هذا البند انتهى في 10 يونيو الماضي، لكن الأرجنتيني يعتبر أنه لا يزال ساري المفعول بسبب الموسم الاستثنائي الذي توقف لأكثر من ثلاثة أشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ولم ينته سوى في الأسبوع قبل الأخير من شهر أغسطس الماضي، وهو الوقت الذي أبلغ فيه مسؤولي برشلونة برغبته في الرحيل.

المصدر: وكالات