لاعب ريال مدريد إبراهيم دياز يصل إلى إيطاليا لتوقيع عقد انضمامه لميلان (فيديو)

وصل صباح اليوم الأربعاء، لاعب خط وسط ريال مدريد، إبراهيم دياز، إلى ميلانو لتوقيع عقد انضمامه على سبيل الإعارة للنادي اللومباردي.

وسيخضع اللاعب الإسباني صاحب الأصول المغربية لفحص طبي، قبل توقيع عقد انضمامه لمدة موسم واحد لميلان.

وسينضم دياز البالغ عمره 21 عاما لصفوف ميلان مع وجود إمكانية لعودته إلى ريال مدريد من جديد، لعدم رغبة الفريق الملكي بالتفريط في خدمات لاعب تعقد عليه الكثير من الآمال.

وكان دياز، انضم إلى ريال مدريد في يناير 2019 قادما من مانشستر سيتي، مقابل 17 مليون يورو، لكنه لم يحصل على فرصة اللعب تحت قيادة سانتياغو سولاري، وكذلك مع زين الدين زيدان.

المصدر: وكالات