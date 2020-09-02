قائمة اللاعبين الخمسة الأكثر تهديفا بعد سن الـ30

نشرت شبكة "Opta" لإحصائيات كرة القدم، قائمة اللاعبين الخمسة الأكثر تهديفا في الدوريات الخمسة الكبرى بعد سن الـ30 منذ العام 2000.

وتصدر النجم السويدي المخصرم، زلتان إبراهيموفيتش، الذي يدافع حاليا عن ألوان نادي ميلان الإيطالي، القائمة بتسجيله 167 هدفا حتى الآن، وجاء من بعده المهاجم الإيطالي المعتزل، أنطونيو دي ناتالي، الذي أحرز 162 هدفا.

167 - Zlatan #Ibrahimovic is the player with the most goals (167) after turning 30 years old in the top-5 European Leagues since 2000. Star. pic.twitter.com/IB9NuHCemp — OptaPaolo (@OptaPaolo) August 31, 2020

وحل في المرتبة الثالثة، مهاجم يوفنتوس، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (35 عاما)، برصيد 158 هدفا، متبوعا بأسطورة نادي روما، الإيطالي فرانشيسكو توتي (125 هدفا).

وتقاسم الثنائي الإيطالي لوكا توني، والإسباني أريتز أدوريز، المركز الخامس بتسجيل كل واحد منهما 104 أهداف.

المصدر: "Opta"