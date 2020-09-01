رسميا.. برشلونة يبيع نجمه راكيتيش بمبلغ زهيد

أعلن نادي برشلونة، وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، انتقال لاعبه الكرواتي إيفان راكيتيتش لصفوف إشبيلية.

من جهته قال إشبيلية في بيان: "توصل إشبيلية وبرشلونة لاتفاق لانتقال لاعب الوسط إيفان راكيتيتش الذي سيعود إلى النادي في فترة ثانية عقب الأولى بين يناير 2011 ويونيو 2014".

وكلفت الصفقة النادي الأندلسي مليون ونصف المليون يورو، وهي الصفقة الأرخص خلال الميركاتو الصيفي الحالي في الدوريات الخمسة الكبرى، على الرغم من وجود بند فيها سيحصل بمقتضاه برشلونة على متغيرات تصل إلى تسعة ملايين يورو.

وأنهى رحيل لاعب الوسط الكرواتي مسيرة مظفرة بالبطولات مع برشلونة استمرت ست سنوات، فاز خلالها راكيتيتش بأربعة ألقاب للدوري الإسباني، ومثلها لكأس ملك إسبانيا، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية مرة واحدة.

ولم يكن اللاعب البالغ عمره 32 عاما، الذي كان يتبقى عام واحد في عقده، ضمن خطط مدرب برشلونة الجديد رونالد كومان، للموسم المقبل.

وكان راكيتيتش قائدا لإشبيلية خلال فوزه بالدوري الأوروبي عام 2014، قبل انتقاله في نفس العام إلى برشلونة مقابل 20 مليون يورو.

المصدر: وكالات