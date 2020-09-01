الاتحاد السعودي يتراجع عن الاستعانة بحكام عرب

تراجع الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن الاستعانة بحكام من مصر، والبحرين، والإمارات، لإدارة مباريات الجولتين الـ 29 والـ 30 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكدت مصادر خاصة لصحيفة "الرياضية" السعودية، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اعتذر لاتحادات الكرة المصري، والبحريني، والإماراتي، عن عدم الاستعانة بحكامهم بعد تقديمه خطابات رسمية إليها الأسبوع الماضي.

وأرجعت المصادر ذاتها سبب الاعتذار، إلى توفير اتحاد كرة القدم السعودي، طائرة خاصة لنقل ثلاثة طواقم (تسعة حكام) من البرتغال، إضافة إلى طاقم من كرواتيا، وآخر من بولندا، لقيادة مباريات الجولتين الأخيرتين من الدوري المحلي.

وقادت طواقم حكام أجنبية جميع مباريات الجولة الماضية، التي اختتمت يوم الأحد الماضي، ما عدا مباراة التعاون والاتفاق، التي قادها طاقم حكام سعودي، بقيادة شكري الحنفوش.

وتوج الهلال السعودي بلقب الدوري السعودي للمحترفين، للمرة الـ16 في تاريخه، بعد الفوز على الحزم 4-1، ضمن مباريات الجولة 28، وذلك قبل جولتين من نهاية المسابقة.

المصدر: وكالات