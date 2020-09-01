أكد وزير الرياضة السعودي، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، أنه بدأ العمل على إنشاء أول ناد للرياضات البحرية في السعودية وسيكون مقره جازان.

وبين الفيصل، أنه سيتم تنظيم ماراثون في المنطقة، بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لألعاب القوى، وبالتنسيق مع إمارة المنطقة واتحاد الرياضات البحرية.

وأشار إلى أنه ستقام برامج وفعاليات رياضية متنوعة، بهدف نشر ممارسة الرياضة بين أفراد المجتمع.

جاء ذلك خلال لقاء الفيصل بشباب وفتيات المنطقة، بحضور نائب أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبد العزيز.

واستمع وزير الرياضة خلال اللقاء لآراء ومقترحات شباب وشابات المنطقة، وأبرز ما يرونه مناسبا لتعزيز مواهبهم، معربا عن شكره لما تم طرحه وحرصهم على تنمية قدراتهم ومواهبهم بما يخدم بلدهم.

المصدر: وكالات