دجوكوفيتش يستهل مشواره بنجاح في بطولة أمريكا المفتوحة

بدأ نوفاك دجوكوفيتش، اليوم الثلاثاء، مسيرته نحو حصد لقبه الرابع في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس ولقبه الـ18 في البطولات الأربع الكبرى، بالفوز على دامير جومهور، ليبلغ الدور الثاني.

وكسر الصربي دجوكوفيتش إرسال البوسني جومهور سبع مرات، ليحقق الفوز بثلاث مجموعات نظيفة، تفاصيلها 6-1، و6-4، و6-1.

وعزز اللاعب الصربي، الذي فاز ببطولة سينسناتي يوم السبت الماضي، مسيرته المثالية هذا الموسم، بالفوز 24 مرة دون أي خسارة.

وسيلعب دجوكوفيتش في الدور الثاني مع البريطاني كايل إدموند، الذي فاز على ألكسندر بوبليك من كازاخستان، في مباراة من أربع مجموعات.

وفي ظل غياب الثنائي المميز، السويسري روجر فيدرر، والإسباني رافائيل نادال، سيكون دجوكوفيتش مرشحا قويا لحصد لقب بطولة أمريكا المفتوحة، والاقتراب من نادال الذي نال 19 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، وفيدرر الذي حصد 20 لقبا.

المصدر: وكالات