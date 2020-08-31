شاهد.. مقاتل "يطفئ الأنوار" على خصمه خلال 14 ثانية بضربة قاضية

أسقط الأوكراني يوري كيسيليف الروسي تيمور ماغدييف بالضربة الفنية القاضية في النزال الذي جمعهما في مدينة "روستوف" الروسية، ضمن بطولة "Fight Nights Global" للفنون القتالية المختلطة.

واحتاج كيسيليف، البالغ من العمر 44 عاما، إلى 14 ثانية فقط للفوز على ماغدييف البالغ من العمر 52 عاما، بالضربة القاضية.

وحقق يوري كيسيليف بذلك أول انتصار له بعد 20 عاما من عودته إلى حلبات القتال، والسادس في مسيرته الاحترافية، من دون أن يتجرع مرارة أي هزيمة.

بينما مني تيمور ماغدييف بالهزيمة الثانية في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 15 انتصارا.

المصدر: وكالات