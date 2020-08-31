فرض عقوبة قاسية على مدرب الهلال بسبب عبارات مسيئة

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، توقيع عقوبة قاسية على الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لنادي الهلال.

وقررت الانضباط، إيقاف مدرب الهلال، لمدة مباراتين، وتغريمه 20 ألف ريال، على هامش طرده في مباراة فريقه، أمام الفيصلي، ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وأشارت اللجنة، إلى أن لوشيسكو، وجه عبارات مسيئة إلى مسؤول مباراة فريقه أمام الفيصلي، والذي فاز فيها الهلال، بهدفين من دون رد.

أكد الحكم الأرجنتيني نيستور بيتانا، الذي أدار مباراة الهلال والفيصلي، في تفريره، أن المدرب الرماني، قلل من احترام اللعبة، وذلك بقيامه بتصرفات مسيئة خلال المواجهة.

وتولى لوشيسكو مهمة تدريب الهلال، في يوليو 2019، ونجح في قيادة الفريق للتتويج بثنائية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأبطال آسيا.

المصدر: وكالات