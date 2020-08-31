انطلاق حملة جمع التواقيع للإطاحة برئيس برشلونة

توجه مقترحو سحب الثقة من رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو اليوم الاثنين إلى النادي، بحثا عن الحصول على 16 ألفا و520 توقيعا، للاستفتاء على رحيل مجلس الإدارة الحالي.

ووافق النادي الكتالوني على مذكرة سحب الثقة، التي تقدم بها جوردي فاري، أحد الأسماء التي كانت تنوي الترشح لانتخابات رئاسة برشلونة في عام 2015، والذي سيخوض بالفعل انتخابات النادي المقبلة.

وسيكون أمام المطالبين برحيل مجلس الإدارة 14 يوما (بما فيها أيام السبت) تبدأ اعتبارا من غد الثلاثاء، لجمع التوقيعات اللازمة.

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وإذا تمكنت المعارضة من جمع توقيعات أكثر من 15% من الأعضاء، الذين يبلغ عددهم 110 آلاف و132، سيتم إجراء استفتاء حينها لإقالة بارتوميو ومجلس إدارته، إذا صوت 66.6% من الأعضاء على هذا الأمر.

وكان قد أعلن 3 مرشحين محتملين لانتخابات برشلونة، وهم فيكتور فونت وجوردي فاري ولويس فرنانديز، إضافة إلى 8 مجموعات من المحيطين بالنادي، اجتماعهم لتأييد مذكرة لسحب الثقة من الرئيس ومجلس إدارته بالكامل، التي تقدم بها فاري الأربعاء الماضي.

وترى جبهة المعارضة أن النادي يعيش أزمة اقتصادية ومؤسسية ورياضية، ألقت بظلالها على الفريق الأول للكرة، الذي ودع دوري الأبطال من الدور ربع النهائي، بعد هزيمة مذلة أمام بايرن ميونخ الألماني (2-8).

وأدى تخبط الإدارة الحالية إلى طلب نجم الفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي، الرحيل هذا الصيف بعد نحو 20 عاما قضاها بالنادي.

المصدر: وكالات