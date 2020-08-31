سواريز صديق ميسي يقترب من اللعب بجوار رونالدو

فتح الأورغواياني الدولي لويس سواريز، مهاجم نادي برشلونة الإسباني، قنوات اتصال مع نادي يوفنتوس الإيطالي، تمهيدا لانتقاله إلى صفوف "البيانكونيري"، خلال الميركاتو الحالي.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن سواريز أجرى مفاوضات مع التشيكي بافيل نيدفيد، نائب رئيس نادي يوفنتوس، حول صفقة انتقال محتملة إلى صفوف فريق "السيدة العجوز".

ويبحث يوفنتوس عن مهاجم بديل للأرجنتيني غونزالو هيغواين، الذي لا يناسب خطط أندريا بيرلو، المدرب الجديد للفريق.

وبدأ الإيطالي فابيو باراتيتسي، المدير الرياضي ليوفينتوس، بالفعل في البحث عن مهاجم جديد، وتم ترشيح اسمين، هما لويس سواريز، والبوسني إدين دجيكو، مهاجم روما، ما يعزز احتمال لعب سواريز إلى جانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف "البيانكونيري".

بينما يحزم لويس سواريز أمتعته استعدادا للرحيل عن برشلونة هذا الصيف، بعد أن أبلغه الهولندي رونالد كومان، المدير الفني الجديد للفريق الكتالوني، أنه لا يدخل ضمن خططه المستقبلية في "كامب نو".

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ويتطلع لويس سواريز إلى إبرام صفقة، لكنه يرغب أولا في إنهاء تعاقده مع برشلونة بحصوله على 14 مليون يورو مكافأة، للموافقة على الانتقال إلى صفوف اليوفي في صفقة مجانية.

كما لا يستثني سواريز الخيارات الأخرى المتاحة أمامه، فنادي يوفنتوس ليس الوحيد، الذي يسعى للحصول على خدماته، بل ينافسه نادي أياكس أمستردام الهولندي للتعاقد مع لاعبه السابق، وأعرب مارك أوفر مارس المدير الرياضي لبطل الدوري الهولندي عن اهتمام النادي بالفعل بضم المهاجم الأوروغوياني، على الرغم من أنه أقر بأن فرص تلك الصفقة تبدو ضعيفة في الوقت الراهن.

المصدر: وكالات