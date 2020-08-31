تأجيل الألعاب الجامعية الشتوية بسبب وباء كورونا

أعلن الاتحاد الدولي للألعاب الجامعية "FISU" عن تأجيل بطولة الألعاب الجامعية الشتوية لعام 2021 بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

كان من المفترض أن تقام فعاليات النسخة الثلاثين للألعاب الجامعية الشتوية، في مدينة لوسيرن السويسرية، خلال الفترة ما بين (21 و31) يناير 2021.

واتخذ الاتحاد الدولي للألعاب الجامعية، قرار تأجيل هذه النسخة من البطولة بالتنسيق مع اللجنة المنظمة في سويسرا، على أن تتم مناقشة المواعيد الجديدة المحتملة لإقامة هذه الألعاب، في غضون الشهرين القادمين.

وأشار إريك سينروند، الأمين العام للاتحاد الدولي للألعاب الجامعية، إلى أنه بعد عدة اجتماعات مع السلطات السويسرية ومختلف الكانتونات المشاركة في دورة الألعاب الجامعية لعام 2021، تم الاتفاق بالإجماع على عدم إمكانية إقامة هذه الدورة في يناير 2021.

المصدر: "sports.ru"