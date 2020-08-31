مدرب ويلز يكشف سببا غريبا لعدم حديثه مع زيدان عن أزمة بيل

أكد مدرب منتخب ويلز، ريان غيغز، أنه لم يناقش المشاكل التي يعاني منها نجم المنتخب الويلزي غاريث بيل في ريال مدريد، مع المدير الفني للنادي الملكي، الفرنسي زين الدين زيدان.

وقال غيغز في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، قبل مباراة فريقه أمام منتخب فنلندا في تصفيات دوري الأمم الأوروبية المقررة يوم الخميس المقبل: "دائما ما أخبر بيل بأنه إذا أراد التحدث فسأستمع إليه وسأكون سعيدا لمساعدته. إنه لاعب من ذوي الخبرة والمهنية الكافية للاعتناء بنفسه، لكنني سأكون هناك في أي وقت إذا احتاج للتحدث".

وبعد هذا التعليق سئل غيغز عما إذا كان قد تحدث مع مدرب ريال مدريد زيدان، حول الحالة الذهنية لبيل أو حول مستقبله، ورد أسطورة مانشستر يونايتد قائلا: "لم أتحدث مع زيدان، لغتي الفرنسية والإسبانية ليست جيدة جدا.. هكذا سأهرب من هذا (السؤال)".

لكن وبعدما أصر الصحفيون على الحصول على جواب مقنع لعدم تواصله مع زيدان، رد غيغز بنبرة أكثر جدية: "لم أتحدث مع زيدان بشأن أزمة بيل لأن لغته الإنجليزية ليست جيدة بما يكفي".

وكان بيل انضم إلى ريال مدريد في صيف 2013 قادما من نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وحينها كان اللاعب الأغلى في العالم، حيث كلف خزينة "الميرينغي" قرابة 100 مليون يورو.

وتراجع مستوى الجناح الويلزي بشكل رهيب خلال الموسمين الأخيرين، حيث كان في بادئ الأمر يغيب عن مباريات الفريق الملكي لكثرة إصاباته وتجددها، ولكن بعد تعافيه، أصبح يستبعد من تشكيلة الريال الأساسية لأسباب فنية، وفي بعض الأحيان لأسباب انضباطية بقرار من زيدان.

ولا يزال بيل، البالغ 31 عاما، اللاعب الأعلى أجرا في ريال مدريد بعقده الحالي، الذي ينتهي عام 2022، ويحصل على 14.5 مليون يورو صافي سنويا، ولهذا السبب كان ريال مدريد راغبا في التخلص منه الصيف الماضي، لكن العروض التي تلقاها "الميرينغي" لم تكن مغرية.

المصدر: وكالات