مهاجم برشلونة يطالب بالحصول على القميص رقم عشرة بدلا من ميسي

تناقلت وسائل إعلام إسبانية على نطاق واسع، أنباء تحدثت عن طلب مهاجم برشلونة، الدنماركي مارتين بريثوايت، من إدارة فريقه، الحصول على القميص رقم عشرة حال رحيل ليونيل ميسي عن "البارسا".

وأورد موقع "20 Minutos"، أن المهاجم الدنماركي، يريد الحصول على الرقم عشرة، في حال رحيل ميسي هذا الصيف.

وأشار الموقع الإسباني إلى أنه عندما انضم برايثوايت لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ناقش مع إدارة "البارسا"، مسألة حصوله على الرقم عشرة المميز، بعد رحيل ميسي أو اعتزاله.

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وتبين فيما بعد، أن تناقل وسائل الإعلام الإسبانية لهذا الخبر، كان من باب الدعابة والسخرية.

وخاض برايثويت، الذي لم يتضح حتى الآن مصيره مع برشلونة، خلال الموسم المنصرم 11 مباراة في الدوري الإسباني، سجل خلالها هدفا واحدا وصنع هدفا آخر.

المصدر: .sports.ru