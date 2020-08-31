إلغاء معسكر منتخب الجزائر للجودو بعد إصابة عشر مصارعات بكورونا

ألغى الاتحاد الجزائري للجودو، معسكر المنتخب الوطني للذكور والإناث في مركز تجمع الفرق الوطنية بالسويدانية، عقب تأكد إصابة مصارعات وأعضاء من الطاقم الفني والطبي بفيروس كورونا.

وأعلن الاتحاد الجزائري للجودو، اليوم الاثنين، إصابة عشر مصارعات من المنتخب الوطني للسيدات بكورونا، إضافة إلى إصابتين في صفوف الطاقم الطبي والفني.

وأوضح الاتحاد الجزائري في بيان نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أنه تم إخضاع المصارعات إلى الفحص الإلزامي للاختبار الخاص بفيروس كورونا قبل الدخول إلى قاعة التدريبات، طبقا للبروتوكول الصحي الذي وضعته وزارة الشباب والرياضة، وأكد أنه تم إلغاء المعسكر.

يذكر أن المنتخب الجزائري للجودو، دخل يوم أمس الأحد في معسكر إعدادي، وذلك ضمن التحضيرات لخوض المنافسات المؤهلة للألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2021".

المصدر: وكالات