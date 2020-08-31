بيكيه يهرب من أزمات برشلونة إلى أحضان شاكيرا (صورة)

في وقت يعيش فيه برشلونة أزمة على ضوء المستجدات الأخيرة التي بدأت بتعيين رونالد كومان مدربا للفريق، مرورا برغبة ميسي في الرحيل، ظهر جيراد بيكيه وهو يقضي وقتا ممتعا مع صديقته شاكيرا.

وشاركت المطربة العالمية شاكيرا، متابعيها عبر حسابها الشخصي في "إنستغرام"، صورة مع صديقها، مدافع برشلونة، بيكيه، وهما يحتضنان بعضهما البعض.

وأظهرت الصورة لحظات استجمام الثنائي على أحد الشواطئ، والتي أشارت الفنانة العالمية إلى أنها في المالديف.

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وكان بيكيه، طالب بإجراء تغييرات سريعة في نادي برشلونة، بعد خسارة الفريق المدوية أمام بايرن ميونيخ 2-8 في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، وكان صاحب الـ33 عاما، من المرشحين لمغادرة الفريق الكتالوني، لكن المدرب الجديد كومان، استقر على الحفاط عليه واستمراره مع "البلاوغرانا".

المصدر: حساب شاكيرا على "إنستغرام"