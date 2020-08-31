مدرب تشيلسي يكشف مدى خطورة إصابة المغربي زياش

أكد مدرب نادي تشيلسي الإنجليزي، فرانك لامبارد، أن الإصابة التي تعرض لها نجمه المغربي حكيم زياش في مباراة "البلوز" الودية ضد برايتون، يوم السبت الماضي، ليست بالخطيرة.

وقال لامبارد: "لقد شعر زياش بآلام على مستوى الركبة بسبب التواء بسيط، سنكون مطالبين بتتبع حالته، لكن على أي حال الأمر ليس بالخطير".

وأثنى لامبارد على العرض الذي قدمه زياش في أول مباراة يخوضها مع تشيلسي الذي انضم إليه من أياكس مقابل 38 مليون يورو، مبرزا أن الجناح المغربي ساهم بتحركاته ودقة تمريراته في تقوية الجبهة الهجومية للفريق للندني.

وكان زياش، وراء تسجيل الهدف الوحيد لتشيلسي في مواجهة برايتون، حيث أعطى "تمريرة مفتاح" للمهاجم أودوي، الذي هيأ بدوره كرة على طبق من ذهب للألماني تيمو فيرنير، الذي أنهى العملية الهجومية بهدف.

ولكن الأمور لم تسر على ما يرام مع النجم المغربي، الذي اضطر لمغادرة الملعب بعد عشر دقائق فقط من بداية الشوط الثاني، وظهر وهو يتألم ويعرج في طريقه للخروج من الملعب.

المصدر: وكالات



