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تسيسكا موسكو يقسو على أخمات بثلاثية نظيفة في عقر داره (فيديو)

الرياضة

تسيسكا موسكو يقسو على أخمات بثلاثية نظيفة في عقر داره (فيديو)
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حقق تسيسكا موسكو فوزا ثمينا على مضيفه أخمات بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدور الروسي الممتاز لكرة القدم.

وسجل أهداف نادي العاصمة الروسية كل من قسطنطين كوتشايف في الدقيقة الـ11، والكرواتيان كريستيان بيستروفيتش ونيكولا فلاسيتش في الدقيقتين 88 و90 على الترتيب.

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وبهذا الفوز صعد تسيسكا إلى المركز الخامس بعد أن رفع رصيده إلى 10 نقاط، متساويا بالنقاط مع أخمات الذي تراجع للمركز السادس على جدول ترتيب الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: matchtv.ru

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