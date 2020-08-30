هاميلتون يفوز بجائزة بلجيكا للفورمولا واحد ويقترب من معادلة رقم شوماخر التاريخي
أحرز سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم ست مرات، المركز الأول في سباق جائزة بلجيكا الكبرى الجولة السابعة من بطولة العالم لسيارات فورمولا واحد اليوم الأحد.
وتقدم هاميلتون على زميله في مرسيديس، الفنلندي فالتيري بوتاس الذي حل ثانيا، وعلى الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول الذي جاء في المركز الثالث.
Another masterly drive from @LewisHamilton#BelgianGP 🇧🇪 #F1pic.twitter.com/8mi3RGqf1o— Formula 1 (@F1) August 30, 2020
ورفع هاميلتون رصيده من الانتصارات إلى 89 في مسيرته وأصبح على بعد انتصارين فقط من معادلة الرقم القياسي لعدد الانتصارات المسجل بإسم الأسطورة الألماني مايكل شوماخر.
BREAKING: @LewisHamilton wins at Spa! 🏁— Formula 1 (@F1) August 30, 2020
He finishes ahead of Valtteri Bottas (P2) and Max Verstappen (P3) to take the 89th win of his F1 career 🏆#BelgianGP 🇧🇪 #F1pic.twitter.com/aofUlokT5S
والفوز هو الخامس هذا الموسم في 7 سباقات لهاميلتون الذي انطلق من المركز الأول في سباق اليوم، فخطا خطوة إضافية نحو معادلة رقم آخر لشوماخر من خلال إحراز لقبه العالمي السابع هذا الموسم بعد أن وسع الفارق عن فيرستابن في صدارة بطولة العالم إلى 47 نقطة.
DRIVER STANDINGS: ROUND SEVEN 🏆— Formula 1 (@F1) August 30, 2020
A clear lead for @LewisHamilton - but close battles elsewhere in the top ten 👀#BelgianGP 🇧🇪 #F1pic.twitter.com/GhbJqiSIfl
ولم يجد هاميلتون أي صعوبة طوال السباق، فتصدره من البداية وحتى النهاية علما بأنه انطلق من المركز الأول للمرة الـ93 في مسيرته.
المصدر: أ ف ب