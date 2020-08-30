 
مباشر
عاجل
الأردن.. عزل 13 بناية في عمان بعد اكتشاف إصابات كورونا

هاميلتون يفوز بجائزة بلجيكا للفورمولا واحد ويقترب من معادلة رقم شوماخر التاريخي

الرياضة

هاميلتون يفوز بجائزة بلجيكا للفورمولا واحد ويقترب من معادلة رقم شوماخر التاريخي
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/omqm

أحرز سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم ست مرات، المركز الأول في سباق جائزة بلجيكا الكبرى الجولة السابعة من بطولة العالم لسيارات فورمولا واحد اليوم الأحد.

وتقدم هاميلتون على زميله في مرسيديس، الفنلندي فالتيري بوتاس الذي حل ثانيا، وعلى الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول الذي جاء في المركز الثالث.

ورفع هاميلتون رصيده من الانتصارات إلى 89 في مسيرته وأصبح على بعد انتصارين فقط من معادلة الرقم القياسي لعدد الانتصارات المسجل بإسم الأسطورة الألماني مايكل شوماخر.

والفوز هو الخامس هذا الموسم في 7 سباقات لهاميلتون الذي انطلق من المركز الأول في سباق اليوم، فخطا خطوة إضافية نحو معادلة رقم آخر لشوماخر من خلال إحراز لقبه العالمي السابع هذا الموسم بعد أن وسع الفارق عن فيرستابن في صدارة بطولة العالم إلى 47 نقطة.

إقرأ المزيد
هاميلتون أول المنطلقين في جائزة بلجيكا الكبرى للفورمولا واحد
هاميلتون أول المنطلقين في جائزة بلجيكا الكبرى للفورمولا واحد

ولم يجد هاميلتون أي صعوبة طوال السباق، فتصدره من البداية وحتى النهاية علما بأنه انطلق من المركز الأول للمرة الـ93 في مسيرته.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا