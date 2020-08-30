هاميلتون يفوز بجائزة بلجيكا للفورمولا واحد ويقترب من معادلة رقم شوماخر التاريخي

أحرز سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم ست مرات، المركز الأول في سباق جائزة بلجيكا الكبرى الجولة السابعة من بطولة العالم لسيارات فورمولا واحد اليوم الأحد.

وتقدم هاميلتون على زميله في مرسيديس، الفنلندي فالتيري بوتاس الذي حل ثانيا، وعلى الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول الذي جاء في المركز الثالث.

ورفع هاميلتون رصيده من الانتصارات إلى 89 في مسيرته وأصبح على بعد انتصارين فقط من معادلة الرقم القياسي لعدد الانتصارات المسجل بإسم الأسطورة الألماني مايكل شوماخر.

BREAKING: @LewisHamilton wins at Spa! 🏁



He finishes ahead of Valtteri Bottas (P2) and Max Verstappen (P3) to take the 89th win of his F1 career 🏆#BelgianGP 🇧🇪 #F1pic.twitter.com/aofUlokT5S — Formula 1 (@F1) August 30, 2020

والفوز هو الخامس هذا الموسم في 7 سباقات لهاميلتون الذي انطلق من المركز الأول في سباق اليوم، فخطا خطوة إضافية نحو معادلة رقم آخر لشوماخر من خلال إحراز لقبه العالمي السابع هذا الموسم بعد أن وسع الفارق عن فيرستابن في صدارة بطولة العالم إلى 47 نقطة.

DRIVER STANDINGS: ROUND SEVEN 🏆



A clear lead for @LewisHamilton - but close battles elsewhere in the top ten 👀#BelgianGP 🇧🇪 #F1pic.twitter.com/GhbJqiSIfl — Formula 1 (@F1) August 30, 2020

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ولم يجد هاميلتون أي صعوبة طوال السباق، فتصدره من البداية وحتى النهاية علما بأنه انطلق من المركز الأول للمرة الـ93 في مسيرته.

المصدر: أ ف ب