سيدني يتوج بلقب الدوري الأسترالي للمرة الخامسة في تاريخه (فيديو وصور)

توج فريق سيدني بلقب الدوري الأسترالي لكرة القدم اليوم الأحد للمرة الخامسة في تاريخه، بتغلبه 1-0 على منافسه ملبورن سيتي في المباراة النهائية للمسابقة.

ويدين سيدني بالفضل في التتويج لنجمه رايان غرانت الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة العاشرة من الوقت الإضافي الأول، بعد أن لجأ الفريقان للتمديد بوقتين إضافيين عقب تعادلها في الوقت الأصلي من دون أهداف.

وهذا اللقب هو الثاني على التوالي لفريق سيدني والخامس في تاريخه، لينفرد بصدارة عدد الألقاب في الدوري المحلي بعد أن كان مالبورن فيكتوري يشاركه بـ4 ألقاب.

المصدر: وكالات