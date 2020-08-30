سيدني يتوج بلقب الدوري الأسترالي للمرة الخامسة في تاريخه (فيديو وصور)
توج فريق سيدني بلقب الدوري الأسترالي لكرة القدم اليوم الأحد للمرة الخامسة في تاريخه، بتغلبه 1-0 على منافسه ملبورن سيتي في المباراة النهائية للمسابقة.
🏆🏆🏆🏆🏆#SydneyIsSkyBlue#Premi4rs#Champion5pic.twitter.com/ANeaeakWZZ— Sydney FC (@SydneyFC) August 30, 2020
ويدين سيدني بالفضل في التتويج لنجمه رايان غرانت الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة العاشرة من الوقت الإضافي الأول، بعد أن لجأ الفريقان للتمديد بوقتين إضافيين عقب تعادلها في الوقت الأصلي من دون أهداف.
Golden shoulder ⚽️— Sydney FC (@SydneyFC) August 30, 2020
Here's the goal that made us Champions! #SydneyIsSkyBlue#Premi4rs#Champion5pic.twitter.com/EfjKFDmAX3
وهذا اللقب هو الثاني على التوالي لفريق سيدني والخامس في تاريخه، لينفرد بصدارة عدد الألقاب في الدوري المحلي بعد أن كان مالبورن فيكتوري يشاركه بـ4 ألقاب.
المصدر: وكالات