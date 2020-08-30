ليفاندوفسكي ينال جائزة لاعب العام في ألمانيا (صور)

اختارت مجلة "كيكر" الألمانية اليوم الأحد، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم نادي بايرن ميونخ أفضل لاعب في عام 2020 في ألمانيا.

وحصل اللاعب البولندي البالغ 32 عاما في التصويت الذي أجرته مجلة "كيكر" بين الصحفيين الرياضيين على 276 صوتا بفارق كبير عن زميليه توماس مولر (54 صوتا) وجوشوا كيميش (49 صوتا).

Robert Lewandowski ist Fußballer des Jahres 2020 - Torjäger erhält die Auszeichnung erstmals #BLhttps://t.co/ur95fi261L — kicker | Bundesliga (@kicker_bl_li) August 30, 2020

ويأتي فوز ليفاندوفسكي بلقب "لاعب العام في ألمانيا" خلفا لماركو رويس، لاعب بوروسيا دورتموند الذي فاز به في العام الماضي.

وبهذا يكون ليفاندوفسكي أول لاعب أجنبي يفوز باللقب بعد البلجيكي كيفين دي بروين الذي فاز به في عام 2015.

وأعرب ليفاندوفسكي عن "اعتزازه الشديد" بالجائزة وقال إن الآمال المعلقة عليه تجعله يرفع من أدائه ويحاول في كل عام أن يتخطاها.

وشارك ليفاندوفسكي هذا الموسم في 47 مباراة مع بايرن ميونخ، نجح خلالها في تسجيل 55 هدفا وقام بعشر تمريرات حاسمة.

وبات المهاجم البولندي أول لاعب في التاريخ ينجح في التتويج بالثلاثية التي تجمع بين بطولتي الدوري والكأس المحليتين ودوري أبطال أوروبا، مع التتويج بلقب الهداف في كل منهم.

وفاز ليفاندوفسكي الموسم المنصرم بلقب هداف "البوندسليغا" بـ34 هدفا، كما أحرز لقب هداف دوري أبطال أوروبا بـ15 هدفا، وبلقب هداف كأس ألمانيا بـ6 أهداف.

"Die Ergebnisse sprechen für sich" - Auszeichnungen für Harder, Lewandowski und Flick - https://t.co/LQbl0VBRBL Hintergrund #BLhttps://t.co/Nr4Q9wmOmw — kicker | Bundesliga (@kicker_bl_li) August 30, 2020

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كما وقع اختيار الصحيفة الألمانية على هانز فليك، المدير الفني للفريق البافاري، للقب مدرب العام، وبرنيله هاردر، لاعبة نادي فولفسبورغ، لاعبة العام.

وجاء فوز فليك بجائزة مدرب العام، موافقا للتوقعات، حيث استطاع تحقيق الثلاثية مع البايرن في الموسم المنصرم.

المصدر: وكالات