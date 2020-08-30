دجوكوفيتش يتوج بلقب بطولة سينسيناتي الأمريكية ويحقق إنجازا تاريخيا (فيديو وصور)

أصبح نجم التنس الصربي نوفاك دجوكوفيتش، أول لاعب يتوج بألقاب جميع البطولات التسع للأساتذة فئة 1000 نقطة مرتين على الأقل، بعد أن أحرز لقب بطولة سينسيناتي الأمريكية أمس السبت.

وقلب دجوكوفيتش المصنف الأول على العالم والبالغ 33 عاما، تأخره في المباراة النهائية للبطولة الأمريكية أمام الكندي ميلوس راونيتش في المجموعة الأولى التي انتهت 6-1، إلى فوز ثمين بعد حسمه المجموعتين الثانية والثالثة بواقع 6-3 و6-4.

What a list 😍



✅ Record-tying 35 Masters 1000 titles

✅ Second Golden Masters

✅ 26th straight win

✅ 80th career title

✅ 23-0 in 2020#CInCyTENNIS | @DjokerNolepic.twitter.com/YCzGyUSkc8 — Western & Southern Open (@CincyTennis) August 29, 2020

وهذا اللقب هو الثاني للنجم الصربي في بطولة سينسيناتي بعد عام 2018 والـ80 في مسيرته الاحترافية.

وحقق دجوكوفيتش الذي أصبح في السابق أول لاعب يتوج بجميع بطولات الأساتذة، فوزه الـ23 دون أي هزيمة في الموسم الحالي، وعادل إنجاز الإسباني رافائيل نادال في الفوز بـ35 لقبا في بطولات الأساتذة فئة 1000 نقطة.

Can’t stop. Won’t stop.@DjokerNole downs Raonic 1-6, 6-3, 6-4 to claim his second Cincinnati title and 80th overall.#CInCyTENNISpic.twitter.com/s1uSlcYgK3 — Western & Southern Open (@CincyTennis) August 29, 2020

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المصدر: وكالات



