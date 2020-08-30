توتنهام يتعاقد مع المدافع دوهيرتي لأربعة أعوام

قال نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي لكرة القدم، الأحد، إنه تعاقد مع المدافع الأيمن مات دوهيرتي لاعب ولفرهامبتون واندرارز لمدة أربعة أعوام.

ولم يكشف الطرفان عن أي تفاصيل مالية تتعلق بالصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية قالت إن النادي اللندني دفع 15 مليون جنيه إسترليني (20 مليون دولار) مقابل الحصول على خدمات لاعب منتخب إيرلندا.

Matt Doherty has only ever missed 2 PL games out of a possible 76 for Wolves...



Pierre-Emile Hojbjerg has not missed a game through injury/illness dating back to March 2015.



SOLID SIGNINGS 💪 pic.twitter.com/nZIRxSI4SO — The Spurs Web ⚪️ (@thespursweb) August 30, 2020

ونقل موقع توتنهام الرسمي على الإنترنت عن دوهيرتي قوله: "أنا في قمة السعادة.. وفخور للغاية بالانضمام إلى هذا النادي الكبير".

وأضاف: "مع معرفتي بحجم النادي والمدرب لم أتردد مطلقا في قبول العرض والقدوم إلى لندن".

وتعاقد توتنهام أيضا مع لاعب الوسط الدنمركي بيير-إيميل هويبرغ وحارس المرمى الإنجليزي المخضرم جو هارت، بينما يسعى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لتعزيز تشكيلة الفريق قبل أول موسم كامل له على رأس الجهاز الفني.

المصدر: "رويترز"