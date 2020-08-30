رئيسة قناة تسيسكا موسكو تثير غضب جماهير النادي

بات هاشتاغ "ارحلي كيريلشيفا" باللغة الروسية، الأكثر رواجا على "تويتر" وهو مخصص للصحفية يكاترينا كيريلشيفا، رئيسة قناة CSKA TV، والذي طالبها فيه جمهور النادي الروسي بترك منصبها.

وبدأت القصة عندما أبدى بعض معجبي نادي العاصمة الروسية عدم رضاهم عن المحتوى الذي تقدمه قناة تسيسكا التلفزيونية، وعلى وجه الخصوص، مقاطع الفيديو "الرتيبة" حسب رأيهم، حيث يتم تمثيل لاعبي كرة القدم أو المدربين بواسطة دمى كرتونية.

وبعد منشور محرج آخر، علقت كيريلشيفا على تغريدة أحد المشجعين انتقد فيها محتوى القناة، بقولها: "ماذا بعد؟ تتم كتابة التعليقات بواسطة أشخاص ليس لديهم ما يفعلونه عادة، لا إهانة، هذا رأيي الشخصي".

وتابعت: "أنت الآن تقوم بالتعليق خلال ساعات العمل، لماذا؟ تويتر هو جزء من عملي، أما أنت أين تعمل؟ احسب عدد الإعجابات والمشاهدات وعدد مرات المشاهدة لجميع المواد".

Эту красоту я и не заметил #кирильчевауходиhttps://t.co/pe9a8tSfdi — Забаненный КОНЬ (@Olegovit) August 29, 2020

وأثار رد كيريلشيفا غضب مشجعي نادي تسيسكا باعتبار مشجعي النادي متشردين بلا عمل، ليطلقوا هاشتاغ طالبوا برحيلها.

وعلق أحد المغردين بقوله: "لماذا يتم الاحتفاظ بشخص لا يقدر جماهير ناديه؟ اليوم هذه السيدة تجاوزت الحدود".

Зачем держать человека, который ни во что не ставит болельщиков своего же клуба? Сегодня эта мадама пробила очередное дно.#КирильчеваУходи — Алкоголик по имени Магнуссон (@Red_Blue_Ship) August 29, 2020

А за что ее так жестко? pic.twitter.com/1qm4nlF9LG — Павел Городницкий (@gorodnitskiy) August 30, 2020

وكتب آخر: "اليوم فقط أدركت أنه طوال 16 عاما كنت أشجع فيها النادي، وأسافر مع الفريق عبر روسيا وأوروبا، كنت أفعل ذلك فقط لأنه ليس لدي ما أفعله، شكرا لك".

وأصبحت كيريلشيفا البالغة 38 عاما رئيسة لقناة CSKA TV في عام 2017.



المصدر: eurosport.ru