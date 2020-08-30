البريطاني وايت يشيد بضربة منافسه الروسي القاضية ويطالب بالانتقام

تحدى الملاكم البريطاني ديليان وايت نظيره الروسي ألكسندر بوفتكين، الحائز مؤقتا على لقب بطل العالم لمنظمة "WBC" للوزن الثقيل في مواجهة ثأرية.

وأشاد وايت البالغ 32 عاما بالضربة القاضية التي خسر على إثرها النزال أمام منافسه الروسي في الجولة الخامسة من النزال الذي أقيم في مدينة برينتوود البريطانية الأسبوع الماضي.

وكتب وايت، على حسابه في "إنستغرام": "كانت تلك اللكمة الثقيلة هي التي يمكن أن تقلب النزال بأكمله". وطالب وايت بمواجهة ثانية، قائلا: "دعونا نقدم للمعجبين الجزء الثاني".

ولم يخف الجانب الروسي استعداده لإجراء مباراة ثأرية في الوزن الثقيل وفقا لأندريه ريابينسكي، مروج بوفتكين، ملمحا إلى أن الانتقام يمكن أن يحدث في روسيا.

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وفاز الملاكم الروسي البالغ 40 عاما بحزام بطل العالم المؤقت وفقا لمجلس الملاكمة العالمي (WBC)، وأصبح بوفتكين بالتالي مرشحا رسميا للفوز بحزام بطل العالم حيث سيواجه المنتصر في النزال بين البريطاني، تايسون فيوري، والأمريكي، ديونتي وايلدر، الذي سيجري في ديسمبر 2020.

وحقق بوفيتكين خلال مسيرته الاحترافية 36 انتصار، 25 منها بالضربة القاضية، مقابل هزيمتين وتعادل واحد.

المصدر: instagram\dillianwhyte