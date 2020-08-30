شاهد.. أوباميانغ يهدي هدفه في شباك ليفربول لروح "الفهد الأسود"

أهدى بيير إيميريك أوباميانغ، مهاجم أرسنال هدفه في شباك ليفربول، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن بطولة درع اتحاد كرة القدم الإنجليزية، إلى الممثل الأمريكي الراحل تشادويك بوزمان.

وتوفي الممثل بوزمان، والذي لعب دور "الفهد الأسود" في فيلم "بلاك بانثر"، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، عن عمر 43 عاما.

وتلقى النجم الغابوني كرة عرضية طولية حولها بطريقة مثالية، قبل أن يطلقها بتسديدة صاروخية قوية، سكنت شباك الحارس البرازيلي أليسون بكير عند الدقيقة (12).

ولم يقف أوباميانغ جانبا للتعبير عن سعادته بهدفه في شباك ليفربول، لكنه لم ينس إهداء هدفه المميز إلى الممثل الراحل بوزمان، بعدما قام بتقليد حركته الشهيرة في فيلم "بلاك بانثر"، التي تعني البقاء دائما لمدينة "واكاندا" المثالية.

ولم يكن أوباميانغ الرياضي الوحيد الذي تأثر برحيل الممثل الذي يحظى بشعبية كبيرة بين ذوي البشرة السمراء كونه أول بطل خارق أسود في تاريخ استوديوهات "مارفل"، وحقق فيلمه Black Panther نجاحا كبيرا في جميع دور العرض عام 2018.

نشر نجم كرة السلة الأمريكية ليبرون جيمس صورة تجمعه مع الممثل الراحل وكتب عليها "ارقد بسلام.. تبا لمرض السرطان".

وأهدى السائق البريطاني لويس هاملتون انتصاره في تصفيات جائزة بلجيكا الكبرى واحتفل بحركة "الفهد الأسود".

وتفاعل كل من نجمي باريس سان جيرمان كيليان مبابي والبرازيلي نيمار ونجمة التنس العالمية الأمريكية سيرينا ويليامز بمع وفاة الممثل الصادمة.

I want to dedicate this pole to Chadwick. What he accomplished and the legacy he left is so incredible to me. He’s inspired a whole generation of young black men and women and provided them with a true superhero to look up to. Rest in power my friend.#WakandaForever#blackpantherpic.twitter.com/M7EgGess9p — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) August 29, 2020

You brought millions and millions of people together to be entertained, educated, to see ourselves, make us laugh, smile, and feel empowered. Thank you. Chadwick forever. pic.twitter.com/MB5d8A4gBR — Serena Williams (@serenawilliams) August 29, 2020

المصدر: RT