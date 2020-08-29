الهلال يتوج بطلا للدوري السعودي للمرة الـ16 في تاريخه (فيديو وصور)

توج نادي الهلال بلقب بطل الدوري السعودي لكرة القدم، بعد فوزه الكبير على ضيفه الحزم 4-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الجولة الـ28، قبل جولتين على نهاية المسابقة.

وافتتح الضيوف باب التسجيل مبكرا عند الدقيقة الثالثة عن طريق عبد الرحمن اليامي، قبل أن ينتفض الهلال ويسجل أربعة أهداف متتالية بدءها سالم الدوسري في الدقيقة الثامنة وأضاف الفرنسي بافيتيمبي غوميز ثلاثة أهداف "هاتريك" اثنين منها من ركلتي جزاء في الدقائق 40 و53 و56.

40' ⚽

53' ⚽

56' ⚽



لاعب @Alhilal_FC بافيتيمبي غوميز ينجح في تسجيل ثاني هاتريك له هذا الموسم في #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين ..

كما أنه الهاتريك السادس الذي تشهده مباريات هذا الموسم .. #الهلال_الحزم#دورينا_الأغلى#الدوري_السعودي_للمحترفينpic.twitter.com/x9V7IBxNOb — الدوري السعودي للمحترفين 🇸🇦 (@SPL) August 29, 2020

وبهذا الفوز، ضمن الهلال الفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم للمرة الـ16 في تاريخه، بعدما رفع رصيده إلى 66 نقطة في الصدارة وبفارق 6 نقاط عن الوصيف النصر الذي فاز على الفيحاء 2-1 في مباراة ثانية اليوم.

في المقابل، توقف رصيد الحزم عند 27 نقطة بالمركز الـ15 قبل الأخير.

المصدر: وكالات