الهلال يتوج بطلا للدوري السعودي للمرة الـ16 في تاريخه (فيديو وصور)
توج نادي الهلال بلقب بطل الدوري السعودي لكرة القدم، بعد فوزه الكبير على ضيفه الحزم 4-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الجولة الـ28، قبل جولتين على نهاية المسابقة.
تهانينا 🏆🥇#الهلال بطلًا لـ #دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان للموسم 2019 - 2020 م || pic.twitter.com/sA6Ht90XT8— الدوري السعودي للمحترفين 🇸🇦 (@SPL) August 29, 2020
وافتتح الضيوف باب التسجيل مبكرا عند الدقيقة الثالثة عن طريق عبد الرحمن اليامي، قبل أن ينتفض الهلال ويسجل أربعة أهداف متتالية بدءها سالم الدوسري في الدقيقة الثامنة وأضاف الفرنسي بافيتيمبي غوميز ثلاثة أهداف "هاتريك" اثنين منها من ركلتي جزاء في الدقائق 40 و53 و56.
📸 صور من فرحة #الهلال بتحقيق #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين ||— الدوري السعودي للمحترفين 🇸🇦 (@SPL) August 29, 2020
لمشاهدة المزيد من الصور يمكنكم زيارة الرابط : https://t.co/l071N2RPfl#دورينا_رجع#Ourleagueisbackpic.twitter.com/wBohB4sq0M
40' ⚽— الدوري السعودي للمحترفين 🇸🇦 (@SPL) August 29, 2020
53' ⚽
56' ⚽
لاعب @Alhilal_FC بافيتيمبي غوميز ينجح في تسجيل ثاني هاتريك له هذا الموسم في #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين ..
كما أنه الهاتريك السادس الذي تشهده مباريات هذا الموسم .. #الهلال_الحزم#دورينا_الأغلى#الدوري_السعودي_للمحترفينpic.twitter.com/x9V7IBxNOb
وبهذا الفوز، ضمن الهلال الفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم للمرة الـ16 في تاريخه، بعدما رفع رصيده إلى 66 نقطة في الصدارة وبفارق 6 نقاط عن الوصيف النصر الذي فاز على الفيحاء 2-1 في مباراة ثانية اليوم.
في المقابل، توقف رصيد الحزم عند 27 نقطة بالمركز الـ15 قبل الأخير.
🎥 هدددف! 🕜 د3’— الدوري السعودي للمحترفين 🇸🇦 (@SPL) August 29, 2020
⚽️ عبدالرحمن اليامي يسجل الهدف الأول لـ #الحزم
#الهلال_الحزم
#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين pic.twitter.com/557UDBcoi5
🎥 هدددف! 🕜 د8’— الدوري السعودي للمحترفين 🇸🇦 (@SPL) August 29, 2020
⚽️ سالم الدوسري يسجل الهدف الأول لـ #الهلال#الهلال_الحزم#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفينpic.twitter.com/wG7p42BjkO
🎥 هدددف! 🕜 د40’— الدوري السعودي للمحترفين 🇸🇦 (@SPL) August 29, 2020
⚽️ بافيتيمبي غوميز يسجل الهدف الثاني لـ #الهلال "ركلة جزاء"
#الهلال_الحزم
#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفينpic.twitter.com/FZSBssFfQS
🎥 هدددف! 🕜 د53’— الدوري السعودي للمحترفين 🇸🇦 (@SPL) August 29, 2020
⚽️ بافيتيمبي غوميز يسجل الهدف الثالث لـ #الهلال
#الهلال_الحزم
#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفينpic.twitter.com/JTnSWLGBKY
🎥 هدددف! 🕜 د56’— الدوري السعودي للمحترفين 🇸🇦 (@SPL) August 29, 2020
⚽️ بافيتيمبي غوميز يسجل الهدف الرابع لـ #الهلال "ركلة جزاء"
#الهلال_الحزم
#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين pic.twitter.com/rJxXNfytFQ
المصدر: وكالات