سبارتاك موسكو يقلب الطاولة على أرسنال في الدوري الروسي (فيديو)

قلب سبارتاك موسكو تأخره بهدف أمام ضيفه أرسنال القادم من مدينة تولا لفوز ثمين 2-1 بالمباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح الضيوف باب التسجيل عن طريق دانييل خلوسيفيتش في الدقيقة الـ36، قبل أن ينتفض سبارتاك ويسجل هدفين متتاليين عن طريق ألكسندر سوبوليف والفرنسي صامويل جيغو في الدقيقتين 41 و45+3 على الترتيب.

ولعب أرسنال الشوط الثاني من المباراة بعشرة لاعبين بعد تعرض مهاجمه دانييل ليسوفوي للطرد في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول لنيله الإنذار الثاني عقب الإعتراض على الحكم المساعد.

وبهذا الفوز، رفع سبارتاك رصيده إلى 14 نقطة وصعد إلى الصدارة مؤقتا في انتظار بقية مباريات الجولة، فيما توقف رصيد أرسنال عند 5 نقاط في المركز الـ11 على جدول الترتيب.

المصدر: RT