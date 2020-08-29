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المغربي زياش يخرج مصابا من مباراته الأولى بقميص تشيلسي (فيديو وصور)

الرياضة

المغربي زياش يخرج مصابا من مباراته الأولى بقميص تشيلسي (فيديو وصور)
AFP OZAN KOSE
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خرج الدولي المغربي حكيم زياش اللاعب الجديد في صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي مصابا من مباراة فريقه الإعدادية أمام مضيفه برايتون اليوم السبت.

وكان زياش البالغ 27 عاما يخوض أول مباراة له بقميص تشيلسي منذ انتقاله إلى "البلوز" قادما من أياكس أمستردام الهولندي، وبعد مرور 10 دقائق على انطلاق الشوط الثاني، خرج من الملعب وهو يعرج متألما، ليدخل مكانه الشاب كونور غالاغر.

وتعد إصابة زياش بمثابة ضربة موجهة لتطلعات تشيلسي الساعي للمنافسة على لقب "البريميرليغ"، علما بأن الموسم ينطلق فعليا في الـ12 من سبتمبر المقبل.

ولم يعلن "البلوز" حتى الآن عن طبيعة ودرجة إصابة نجمه المغربي الجديد.

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يذكر أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
المصدر: وكالات

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