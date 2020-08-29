"اختراق كبير".. ناد برازيلي عريق يعلن تعاقده رسميا مع ميسي (صور)

أعلن نادي كروزيرو البرازيلي اليوم السبت عبر موقعه الرسمي تعاقده رسميا مع الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني، قبل أن ينفي الخبر ويوضح أن موقعه تعرض لعملية اختراق كبيرة.

¡El Cruzeiro anunció en su web el fichaje de Messi!https://t.co/SO8RUPQ5sCpic.twitter.com/sGd6pog7OH — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 29, 2020

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن نادي كروزيرو البرازيلي أعلن توقيعه مع ميسي، وقد فعل ذلك بتفصيل كبير، حيث أشار إلى أن النجم الأرجنتيني وصل في صفقة انتقال حر ووقع على عقد لمدة أربع سنوات مع خيار التمديد لموسم إضافي.

Lionel Messi was announced as a signing for Brazilian club Cruzeiro after hackers pranked their website.



Apparently, Cruzeiro are also in discussions to sign Cristiano Ronaldo 😅😅😅 pic.twitter.com/hdqGYFCSrD — Goal (@goal) August 29, 2020

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وبقي الخبر على الصفحة الأولى من موقع النادي البرازيلي العريق لبضع دقائق، كما تضمن رسالة من ميسي إلى جماهير الفريق: "أنا سعيد جدا بالوصول إلى كروزيرو، إنه لشرف عظيم أن أكون جزءا من الفريق، أراكم قريبا".

وقام النادي البرازيلي لاحقا بحذف خبر التعاقد مع ميسي، وأصدر بيانا رسميا أعلن فيه أن موقعه الرسمي كان ضحية لاختراق كبير، ولا صحة للبيان الذي تم نشره بضم النجم الأرجنتيني.

المصدر: وكالات