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"اختراق كبير".. ناد برازيلي عريق يعلن تعاقده رسميا مع ميسي (صور)

الرياضة

Reuters
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أعلن نادي كروزيرو البرازيلي اليوم السبت عبر موقعه الرسمي تعاقده رسميا مع الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني، قبل أن ينفي الخبر ويوضح أن موقعه تعرض لعملية اختراق كبيرة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن نادي كروزيرو البرازيلي أعلن توقيعه مع ميسي، وقد فعل ذلك بتفصيل كبير، حيث أشار إلى أن النجم الأرجنتيني وصل في صفقة انتقال حر ووقع على عقد لمدة أربع سنوات مع خيار التمديد لموسم إضافي.

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وبقي الخبر على الصفحة الأولى من موقع النادي البرازيلي العريق لبضع دقائق، كما تضمن رسالة من ميسي إلى جماهير الفريق: "أنا سعيد جدا بالوصول إلى كروزيرو، إنه لشرف عظيم أن أكون جزءا من الفريق، أراكم قريبا".

وقام النادي البرازيلي لاحقا بحذف خبر التعاقد مع ميسي، وأصدر بيانا رسميا أعلن فيه أن موقعه الرسمي كان ضحية لاختراق كبير، ولا صحة للبيان الذي تم نشره بضم النجم الأرجنتيني.

المصدر: وكالات

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