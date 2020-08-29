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اليابانية أوساكا تنسحب من نهائي بطولة سينسيناتي الأمريكية بسبب الإصابة

الرياضة

اليابانية أوساكا تنسحب من نهائي بطولة سينسيناتي الأمريكية بسبب الإصابة
Reuters
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انسحبت اليابانية نعومي أوساكا من مواجهة البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا في نهائي بطولة سينسيناتي الأمريكية للتنس اليوم السبت بسبب إصابة في العضلة الخلفية للفخذ.

وقالت أوساكا: "للأسف أنا مضطرة للانسحاب اليوم بسبب إصابة. تعرضت لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر في المجموعة الثانية من مواجهة الأمس ولم يتحسن الوضع على مدار الليل كما كنت أتمنى".

وأضافت: "كان أسبوعا مفعما بالمشاعر وأريد توجيه الشكر للجميع على دعمهم".

وكانت أوساكا انسحبت من مباراة الدور قبل النهائي احتجاجا على الظلم العنصري. لكنها تراجعت عن موقفها بعد قرار مسؤولي البطولة بإيقاف اللعب أمس الأول.

وفازت اللاعبة البالغ عمرها 22 عاما والحاصلة على لقبين في البطولات الأربع الكبرى على البلجيكية إليز ميرتنز في الدور قبل النهائي أمس الجمعة.

وساهم انسحاب أوساكا في حصول أزارينكا البالغة 31 عاما على لقبها الأول منذ عام 2016 والـ21 خلال مسيرتها الاحترافية.

المصدر: رويترز

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