اليابانية أوساكا تنسحب من نهائي بطولة سينسيناتي الأمريكية بسبب الإصابة

انسحبت اليابانية نعومي أوساكا من مواجهة البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا في نهائي بطولة سينسيناتي الأمريكية للتنس اليوم السبت بسبب إصابة في العضلة الخلفية للفخذ.

Naomi Osaka withdraws from Western and Southern Open final https://t.co/hlEY8faH63pic.twitter.com/yMAd0iZSFK — mussabhi777@yahoo.co (@ZakiJhony) August 29, 2020

وقالت أوساكا: "للأسف أنا مضطرة للانسحاب اليوم بسبب إصابة. تعرضت لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر في المجموعة الثانية من مواجهة الأمس ولم يتحسن الوضع على مدار الليل كما كنت أتمنى".

وأضافت: "كان أسبوعا مفعما بالمشاعر وأريد توجيه الشكر للجميع على دعمهم".

“I’m sorry to have to withdraw today with an injury,” Osaka said. “I pulled my left hamstring yesterday in the second set tiebreak and it has not recovered overnight as I had hoped. This has been an emotional week and I want to thank everyone for the outpouring of support.” — Western & Southern Open (@CincyTennis) August 29, 2020

وكانت أوساكا انسحبت من مباراة الدور قبل النهائي احتجاجا على الظلم العنصري. لكنها تراجعت عن موقفها بعد قرار مسؤولي البطولة بإيقاف اللعب أمس الأول.

وفازت اللاعبة البالغ عمرها 22 عاما والحاصلة على لقبين في البطولات الأربع الكبرى على البلجيكية إليز ميرتنز في الدور قبل النهائي أمس الجمعة.

2⃣1⃣st WTA singles title for @vika7 🏆



The former World No.1 takes the title at @CincyTennis 👏 pic.twitter.com/zx26iXDofw — wta (@WTA) August 29, 2020

وساهم انسحاب أوساكا في حصول أزارينكا البالغة 31 عاما على لقبها الأول منذ عام 2016 والـ21 خلال مسيرتها الاحترافية.

المصدر: رويترز